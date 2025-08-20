12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 17:03

В Ровенской области мужчина без прав и страхового полиса стал виновником смертельной аварии

20 августа 2025, 17:03
Фото: Национальная полиция Украины
Житель Ровенского района предстанет перед судом за смертельное ДТП, виновником которой стал из-за алкогольного опьянения, а также не имея соответствующих документов и страховки

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Житель Ровенского района предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, прибор Драгер зафиксировал у него 0,95 промилле алкоголя в крови. Кроме того, водитель не имел удостоверения соответствующей категории и страхового полиса, что усложнило ситуацию и сделало его действия особенно опасными.

Водитель находится под арестом

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под арестом, где он находится до сих пор. Досудебное расследование дела уже завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения.

При процессуальном руководстве прокурора следователи собрали все необходимые доказательства, опрошены свидетели и зафиксированы обстоятельства ДТП. Правоохранители отмечают, что происшествие произошло из-за совокупности алкогольного опьянения и нарушения правил дорожного движения, что привело к трагедии.

Обвиняемому грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы в зависимости от решения суда. Окончательная степень наказания будет определена после рассмотрения всех доказательств в судебном процессе.

Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием легкового авто и автобуса, в результате которого пострадали девять человек. Авария произошла 19 августа на трассе Житомир – Винница.

