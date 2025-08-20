12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 18:35

На Волині правоохоронця судитимуть за організацію незаконного перетину кордону

20 серпня 2025, 18:35
Фото: Вікіпедія
Справу правоохоронця, підозрюваного в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон, передали до суду

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронець отримав 8 тисяч доларів США за сприяння у виїзді військовозобов’язаного чоловіка до Республіки Молдова. Схема була організована з метою уникнення мобілізації, що є кримінально караним правопорушенням.

Затримання підозрюваного відбулося у червні 2025 року. Операцію проводили співробітники ДБР спільно зі Службою безпеки України у Волинській області. Під час обшуків у нього вилучили два мобільні телефони та частину грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Чоловік постане перед судом за обвинуваченням за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на околиці Ужгорода прикордонники затримали чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв переправити клієнта до Словаччини. Разом із ним правоохоронці виявили і самого "клієнта", якого намагалися нелегально вивести за кордон.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
