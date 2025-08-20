Иллюстративное фото

Житель Николаева признан виновным в незаконном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года житель Николаева переписывался с администратором российского Telegram-канала, собиравшего информацию об украинских военных. Он посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

При этом в переписках предатель называл военных ВСУ "уродами" и "нациками". На судебном заседании он признал свою вину.

Известно, что у мужчины раньше не было проблем с законом. Он воспитывает троих несовершеннолетних детей. Раньше работал младшим приемником товаров в супермаркете АТБ.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов , среди которых 14-летние подростки.