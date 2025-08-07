фото: иллюстративное

На военном пограничном посту "Паладь-Комаровцы" произошел несчастный случай с участием одного из пограничников

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

В Закарпатье при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий пограничной службы. Трагедия произошла 7 августа около полудня в отделе пограничной службы "Паладь-Комаровцы", входящем в состав Чопского пограничного отряда.

Согласно предварительным данным, военнослужащий 1992 года рождения покончил с собой. Для этого он использовал табельное огнестрельное оружие – пистолет Макарова. Обстоятельства происшествия пока не разглашаются, поэтому причины такого поступка остаются неизвестными.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и представители полиции. Проводятся первоочередные процессуальные действия для установления всех деталей, которые могли привести к трагедии.

Официальные комментарии со стороны пограничной службы пока отсутствуют. Ожидается, что событие будет квалифицировано в рамках уголовного производства.

