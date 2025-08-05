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В Желтых Водах ребенок, которому не исполнилось даже два года, выпал из окна. Больницы госпитализировали мальчика

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В городе Желтые Воды произошел инцидент с ребенком. Мальчик 1 год 9 месяцев выпал из окна третьего этажа. Его госпитализировали в больницу Кривого Рога с тяжелыми травмами.

Предварительно у ребенка множественные повреждения вследствие падения с высоты. Также медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лобной области.

Врачам удалось избежать ухудшения состояния ребенка. Сейчас состояние мальчика стабильное.

Напомним, ранее во Львовской области 15-летний мальчик упал с девятого этажа заброшенной недостройки в лифтовую шахту. Подросток получил тяжелые травмы.