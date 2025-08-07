фото: ілюстративне

На військовому прикордонному посту "Паладь-Комарівці" стався нещасний випадок за участю одного з прикордонників

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

На Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець прикордонної служби. Трагедія сталася 7 серпня близько полудня на відділі прикордонної служби "Паладь-Комарівці", що входить до складу Чопського прикордонного загону.

За попередніми даними, військовий 1992 року народження наклав на себе руки. Для цього він використав табельну вогнепальну зброю – пістолет Макарова. Обставини події наразі не розголошуються, тож причини такого вчинку залишаються невідомими.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі та представники поліції. Проводяться першочергові процесуальні дії для встановлення усіх деталей, що могли призвести до трагедії.

Офіційні коментарі з боку прикордонної служби поки що відсутні. Очікується, що подію кваліфікують у межах кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, в одному із закладів швидкого харчування в Черкасах пролунали постріли. Чоловік відкрив стрілянину, а згодом сам себе поранив.