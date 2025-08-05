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05 августа 2025, 10:44

В промзоне Кривого Рога обнаружили тело повешенного мужчину

05 августа 2025, 10:44
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Фото: Свои/Кривой Рог
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На территории промзоны обнаружили повешенного мужчину, полиция устанавливает обстоятельства его гибели

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В промышленном районе Кривого Рога недалеко от Терминала местные жители обнаружили тело мужчины. Согласно предварительным данным, погибший совершил самоубийство - повесился на балконе у одного из магазинов. Очевидцы сразу сообщили об этом в полицию.

На место происшествия выехали следователи и патрульные. Правоохранители осмотрели территорию, опросили свидетелей и приступили к проверке. Устанавливаются личность погибшего и мотивы поступка.

Начата досудебная проверка

В настоящее время идет досудебная проверка. Причины трагедии выясняют правоохранители. В случае подтверждения факта самоубийства будет принято соответствующее процессуальное решение.

Если вы или ваши знакомые оказались в сложной ситуации, следует обратиться за помощью к специалистам. Психологическую поддержку в Украине можно получить бесплатно по телефону горячей линии предотвращения самоубийств и поддержания психического здоровья: 733.

Ранее сообщалось, что в Павлограде 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа многоэтажного дома. Согласно предварительным данным, подросток отважилась на такой шаг после ссоры с парнем.

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