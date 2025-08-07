Фото: Нацполиция

В полиции сообщили о задержании мужчины, устроившего стрельбу в заведении питания. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, потому что он сам себя ранил

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, мужчина вошел в помещение и произвел несколько выстрелов из оружия. В результате он сам получил ранения. После этого он скрылся в туалете. Кроме самого стрелка, никто не пострадал.

Правоохранители сразу ввели специальную операцию. Полиция эвакуировала посетителей и персонал. Кроме того, прилегающую к заведению территорию огородили. В течение часа мужчину задержали спецназовцы КОРД. В настоящее время раненый злоумышленник получает помощь от медиков.

"Следователи полиции Черкасщины начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы совершенного устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в центре Черкасс 7 августа произошла чрезвычайная ситуация. В помещение ресторана быстрого питания "МакДональдс" по улице Смелянской ворвался мужчина с оружием.