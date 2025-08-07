12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 13:42

В Черкассах полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в МакДональдс

07 августа 2025, 13:42
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В полиции сообщили о задержании мужчины, устроившего стрельбу в заведении питания. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, потому что он сам себя ранил

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, мужчина вошел в помещение и произвел несколько выстрелов из оружия. В результате он сам получил ранения. После этого он скрылся в туалете. Кроме самого стрелка, никто не пострадал.

Правоохранители сразу ввели специальную операцию. Полиция эвакуировала посетителей и персонал. Кроме того, прилегающую к заведению территорию огородили. В течение часа мужчину задержали спецназовцы КОРД. В настоящее время раненый злоумышленник получает помощь от медиков.

"Следователи полиции Черкасщины начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы совершенного устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в центре Черкасс 7 августа произошла чрезвычайная ситуация. В помещение ресторана быстрого питания "МакДональдс" по улице Смелянской ворвался мужчина с оружием.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Черкасская область стрелок
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
7 производственных линий и товар на 50 миллионов: разоблачено масштабное производство и сеть продаж
07 августа 2025, 15:24
Три основных сценария развития событий на встрече Трампа с Путиным
07 августа 2025, 15:16
Продавая товар в интернете, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен
07 августа 2025, 15:07
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
07 августа 2025, 14:59
Прифронтовая Купянщина нашла 12 партнеров в Украине и за рубежом для совместных проектов
07 августа 2025, 14:56
Осторожно: фейковые повестки с вирусами поступают украинцам на почту
07 августа 2025, 14:54
Пограничник покончил с собой на военном пограничном посту "Паладь-Комаровцы"
07 августа 2025, 14:32
Пора завершать войну, спасибо всем, кто помогает, - Зеленский
07 августа 2025, 14:13
На Харьковщине подростки попали в ДТП на мотоцикле — один в тяжелом состоянии
07 августа 2025, 14:01
"Пропал без вести" ради денег: семья дезертира получила почти миллион помощи
07 августа 2025, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »