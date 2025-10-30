Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов на Курском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, операторы БПЛА "Vampire" подразделения РУБпАК "Aquila" бригады "Стальной границы" уничтожили вражеский состав боеприпасов и нанесли удары по пяти вражеским укрытиям, в которых находился личный состав и имущество противника.

Напомним, на днях в Сумской области украинские пограничники уничтожили более 20-ти российских беспилотников. Большинство из них – дроны-камикадзе.