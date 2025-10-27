В Сумской области пограничники уничтожили более 20 российских беспилотников

иллюстративное фото: из открытых источников

Пограничники уничтожили более двух десятков российских беспилотников в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За минувшие сутки бойцы 5 пограничного отряда на Сумщине уничтожили 22 российских БПЛА: 4 "шахеда", 1 "зал" и 17 FPV-дронов, из которых 3 управляли с помощью оптоволокна.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумской области из-за постоянных обстрелов РФ поезда курсируют с задержками. "Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает пассажиров следить за официальными сообщениями.