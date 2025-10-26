13:21  26 октября
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
10:07  26 октября
На Хмельнитчине женщина воткнула нож в сожителя матери
09:22  26 октября
Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео
UA | RU
UA | RU
26 октября 2025, 09:22

Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео

26 октября 2025, 09:22
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Киеве зафиксировали момент удара вражеского беспилотника по многоэтажному дому

Об этом сообщает RegioNews.

Впоследствии кадры горящего дома распространили местные телеканалы.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки врага.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. В результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев пожар видео БПЛА атака многоквартирный дом
Российские БпЛА били по жилым кварталам Киева: трое погибших и 29 раненых
26 октября 2025, 08:33
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
25 октября 2025, 16:33
С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
26 октября 2025, 13:21
Россия ударила по Украине более сотней ударных БпЛА – большинство сбито
26 октября 2025, 12:49
Взрыв в Кривом Роге: над городом поднялся столб дыма
26 октября 2025, 12:06
Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода
26 октября 2025, 11:53
На Ровенщине тяжелобольная женщина осталась без ухода из-за мобилизации сына
26 октября 2025, 11:28
В Киеве количество пострадавших от атаки дронов возросло до 31
26 октября 2025, 10:36
На Хмельнитчине женщина воткнула нож в сожителя матери
26 октября 2025, 10:07
Ночная атака на Киев: погибли 46-летняя мать и 19-летняя дочь
26 октября 2025, 09:44
Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 26 октября
26 октября 2025, 09:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »