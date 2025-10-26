Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео

Скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews.

Впоследствии кадры горящего дома распространили местные телеканалы.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки врага.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. В результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей.