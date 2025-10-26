Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео
В Киеве зафиксировали момент удара вражеского беспилотника по многоэтажному дому
Об этом сообщает RegioNews.
Впоследствии кадры горящего дома распространили местные телеканалы.
Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки врага.
Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. В результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей.
