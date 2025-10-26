Дроны, бомбы, ракеты: что известно об атаках России за неделю

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Россия за неделю совершила почти 1200 ударов ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов

Об этом Владимир Зеленский сообщил в официальном телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Каждый удар России – это попытка нанести максимальный ущерб гражданской жизни. Тысячи ударов разными типами оружия направлены на жилые дома, детей и гражданскую инфраструктуру", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает активно защищаться на поле боя, в небе и в дипломатической плоскости. Он отметил значительные результаты давления на Россию, в том числе 19-й санкционный пакет ЕС и новые санкции США против российской нефти.

"Важно не останавливаться. Ожидаем синхронизацию санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров, а также дополнительные ограничения против России и ее союзников", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, ранее глава государства заявил, что в 2025 году Россия запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов".

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.

В Киеве в результате атаки погибли три человека и более трех десятков пострадали.