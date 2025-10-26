18:20  26 октября
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
13:52  26 октября
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
13:21  26 октября
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
UA | RU
UA | RU
26 октября 2025, 15:27

Дроны, бомбы, ракеты: что известно об атаках России за неделю

26 октября 2025, 15:27
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters/Gleb Garanich
Читайте також
українською мовою

Россия за неделю совершила почти 1200 ударов ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов

Об этом Владимир Зеленский сообщил в официальном телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Каждый удар России – это попытка нанести максимальный ущерб гражданской жизни. Тысячи ударов разными типами оружия направлены на жилые дома, детей и гражданскую инфраструктуру", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает активно защищаться на поле боя, в небе и в дипломатической плоскости. Он отметил значительные результаты давления на Россию, в том числе 19-й санкционный пакет ЕС и новые санкции США против российской нефти.

"Важно не останавливаться. Ожидаем синхронизацию санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров, а также дополнительные ограничения против России и ее союзников", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, ранее глава государства заявил, что в 2025 году Россия запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов".

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.

В Киеве в результате атаки погибли три человека и более трех десятков пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Россия российская армия атака КАБ ракеты БПЛА
Россия ударила по Украине более сотней ударных БпЛА – большинство сбито
26 октября 2025, 12:49
Взрыв в Кривом Роге: над городом поднялся столб дыма
26 октября 2025, 12:06
Ночная атака на Киев: погибли 46-летняя мать и 19-летняя дочь
26 октября 2025, 09:44
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Бывшая девушка "Холостяка" Цимбалюка впервые прокомментировала их разрыв
26 октября 2025, 18:45
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
26 октября 2025, 18:20
КАБ в Кривом Роге сбила ПВО: один человек получил травмы
26 октября 2025, 17:59
История оживает: в Запорожье посвятили новых довбышей
26 октября 2025, 17:37
Сюрпризы от Трампа и не только
26 октября 2025, 17:07
В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским: подробности ДТП
26 октября 2025, 16:34
В Полтаве организаторы нелегальных игр обманули игроков на 83 млн грн – приговор суда
26 октября 2025, 15:46
Один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов Харьковщины
26 октября 2025, 14:56
Российские "элитные" подразделения перебрасывают из Донецкой области в Запорожскую
26 октября 2025, 14:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Все блоги »