12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:08

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів на Курському напрямку

30 жовтня 2025, 12:08
фото: ДПСУ
Пілоти БпЛА Державної прикордонної служби України нищать ворогів на Курському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, оператори БпЛА "Vampire" підрозділу РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий Кордон" знищили ворожий склад боєприпасів та завдали ударів по п’яти ворожих укриттях, у яких перебував особовий склад і майно противника.

Нагадаємо, на днях у Сумській області українські прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників. Більшість із них – дрони-камікадзе.

На Закарпатті 18-річний хлопець на смерть збив мотоцикліста
30 жовтня 2025, 13:45
Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини
30 жовтня 2025, 13:40
Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко
30 жовтня 2025, 13:32
В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
У Харкові учасник захоплення ОДА у 2014 році готував теракт на замовлення росіян
30 жовтня 2025, 13:28
На Вінниччині померла 7-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу
30 жовтня 2025, 13:20
Фарба та канцтовари по завищених цінах: у Києві чиновниця і підприємець розтратили понад 500 тис. грн
30 жовтня 2025, 13:11
На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
30 жовтня 2025, 13:09
Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують
30 жовтня 2025, 12:59
Сирський прокоментував нібито блокаду українських військ у Покровську та Куп'янську
30 жовтня 2025, 12:59
