Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів на Курському напрямку

Як зазначається, оператори БпЛА "Vampire" підрозділу РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий Кордон" знищили ворожий склад боєприпасів та завдали ударів по п’яти ворожих укриттях, у яких перебував особовий склад і майно противника.

