Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів на Курському напрямку
Пілоти БпЛА Державної прикордонної служби України нищать ворогів на Курському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, оператори БпЛА "Vampire" підрозділу РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий Кордон" знищили ворожий склад боєприпасів та завдали ударів по п’яти ворожих укриттях, у яких перебував особовий склад і майно противника.
Нагадаємо, на днях у Сумській області українські прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників. Більшість із них – дрони-камікадзе.
