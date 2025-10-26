В Киеве количество пострадавших от атаки дронов возросло до 31

Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Число пострадавших в результате ночной атаки российских дронов на Киев выросло до 31 человека

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Характер российских атак меняется в сторону усиления террора наших людей. Теперь мы видим попытки вражеских дронов пробиться в город ежесуточно. И эта ночь показала, что их интересует именно террор населения. 4 локации в Деснянском, Оболонском, Дарницком районах. Все – чисто жилая застройка", – отметил Ткаченко.

Самая тяжелая ситуация в Деснянском районе. Там один из "шахедов" попал в 9-этажку, повредив перекрытие между этажами.

По данным КМВА, по меньшей мере 26 человек получили ранения, в том числе пятеро детей. Число погибших остается неизменным – три человека.

Еще одна локация в Деснянском районе пострадала 16-этажка – повреждены квартиры и окна, ранены по меньшей мере пять человек, среди них двое детей, самой молодой – 4 года. Поступают новые обращения от жителей.

Также в Деснянском районе поврежден детский сад: в здании выбито более 70 оконных блоков, частично повреждены двери и внутренние помещения.

"Сейчас развернуты штабы по ул. Братиславская, 40 и ул. Оноре де Бальзака, 65/1. Работают пункты несгибаемости в школах № 218, 276, 300, 301, 308, 313 и саду №102, чтобы люди могли быть в тепле", – сказал он.

В Дарницком районе пострадал частный сектор, поврежден по меньшей мере один автомобиль, в Оболонском районе – многоэтажка без пострадавших.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. Известно, что в результате вражеского удара по столице погибли три человека, пострадали 29 человек, среди которых семеро детей.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки на Киев погибли мать 46 лет и 19-летняя дочь, одно тело остается неидентифицированным.

Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео.