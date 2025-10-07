В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
Будут судить украинца, который помогал соотечественникам с нелегальным выездом в Молдову
Об этом сообщает RegioNews соссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, фигурант заработал около 460 тысяч евро на содействии украинским мужчинам призывного возраста в нелегальном пересечении границы из Украины в Молдову. За свои услуги он брал от 5 до 10 тысяч долларов с человека.
За совершенное украинцу грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн леев или 51355 евро по текущему обменному курсу. Дело будут рассматривать в Кишиневе.
Напомним, в конце сентября в Одесской области задержали пограничника, который организовал канал побега мужчин в Молдову за 9000 долларов. За совершенное ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасностиВсе новости »
07 октября 2025, 12:59На Львовщине будут судить мужчину и медработников, организовавших выезд за границу по фейковой инвалидности
07 октября 2025, 08:13В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории
07 октября 2025, 13:40В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »