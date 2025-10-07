В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Будут судить украинца, который помогал соотечественникам с нелегальным выездом в Молдову

Об этом сообщает RegioNews соссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, фигурант заработал около 460 тысяч евро на содействии украинским мужчинам призывного возраста в нелегальном пересечении границы из Украины в Молдову. За свои услуги он брал от 5 до 10 тысяч долларов с человека.

За совершенное украинцу грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн леев или 51355 евро по текущему обменному курсу. Дело будут рассматривать в Кишиневе.

Напомним, в конце сентября в Одесской области задержали пограничника, который организовал канал побега мужчин в Молдову за 9000 долларов. За совершенное ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.