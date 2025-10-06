Фото: Прокуратура Украины

Двух человек подозревают в попытке незаконной переправки военнообязанных через границу, правоохранители продолжают расследование

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Днепре прокуратура сообщила о подозрении двум местным жителям в попытке незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Им инкриминируют организацию преступления по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали подозреваемых во время получения денег

Согласно данным следствия, мужчина и женщина создали схему переправки граждан за границу через территорию Одесской области. За 13 тысяч долларов США они обещали сопровождение и "устранение помех", в том числе путем отключения камер видеонаблюдения при переходе пограничной полосы в Румынию.

Во время обысков изъяли технику и черновые записи

Подозреваемые были задержаны при получении оговоренной суммы денег. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, планшет, денежные средства и черновые записи, которые могут подтвердить преступную деятельность.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к незаконной схеме, а также количество военнообязанных, которых могли переправить через границу. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под арестом с возможностью внесения залога.

Ранее сообщалось, в Ровенской области правоохранители разоблачили женщину, которая организовывала незаконные путешествия для уклоняющихся от мобилизации. Она обещала клиентам пересечь границу без проблем за 7 тысяч долларов, однако при передаче денег ее задержали.