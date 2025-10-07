У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
Судитимуть українця, який допомагав співвітчизникам з нелегальним виїздом до Молдови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, фігурант заробив близько 460 тисяч євро на сприянні українським чоловікам призовного віку у нелегальному перетину кордону з України до Молдови. За свої послуги він брав від 5 до 10 тисяч доларів з особи.
За скоєне українцю загрожує до 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 1 млн леїв або 51 355 євро за поточним обмінним курсом. Справу розглядатимуть у Кишиневі.
Нагадаємо, наприкінці вересня на Одещині затримали прикордонника, який організував канал втечі чоловіків до Молдови за 9000 доларів. За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
