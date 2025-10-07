Фото: pixabay

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о незаконном выезде за границу. На скамье подсудимых оказались 69-летний житель Самборского района и две медицинские работницы местной больницы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина заплатил 3200 долларов работнице медучреждения за влияние на принятие решения членами местной МСЭК, чтобы его сыну назначили третью группу инвалидности. Это позволило 26-летнему мужчине уехать за пределы Украины как лицу с инвалидностью. В октябре 2023 года он пересек границу с Польшей и не вернулся.

Правоохранители разоблачили злоумышленников. Сейчас дело передали в суд.

Мужчине инкриминируют незаконную переправку лиц через госграницу и злоупотребление влиянием (ч.1 ст.332, ч.1 ст.369-2 УКУ). Ему грозит до пяти лет заключения.

Медработницам предъявлены обвинения в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре военный ТЦК "списал" по учету 17 человек, среди них – его брат и знакомые. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.