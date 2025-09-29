Фото: ГБР

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

После года службы мужчина решил превратить свои знания об охране границы в бизнес. Он знал маршруты патрулирования, особенности местности и графики дежурств коллег. За 9 тысяч долларов инспектор предложил двум мужчинам переправить их на собственном автомобиле в Молдову вне пунктов пропуска.

Инспектора задержали 24 сентября во время получения денег от "клиентов".

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Задержанному грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Также правоохранители устанавливают круг лиц, возможно причастных к сделке.

Напомним, на Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.