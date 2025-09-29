В Молдову за 9000 долларов: в Одесской области пограничник организовал канал побега мужчин
Правоохранители разоблачили незаконный канал пересечения границы для военнообязанных. Организовывал "туры" инспектор пограничной службы
Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.
После года службы мужчина решил превратить свои знания об охране границы в бизнес. Он знал маршруты патрулирования, особенности местности и графики дежурств коллег. За 9 тысяч долларов инспектор предложил двум мужчинам переправить их на собственном автомобиле в Молдову вне пунктов пропуска.
Инспектора задержали 24 сентября во время получения денег от "клиентов".
Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Задержанному грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Также правоохранители устанавливают круг лиц, возможно причастных к сделке.
Напомним, на Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.