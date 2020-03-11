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11 марта 2020, 19:15 1

В ВОЗ назвали распространение вируса COVID-19 пандемией

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11 марта 2020, 19:15 1
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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что распространение коронавируса COVID-19 имеет все признаки глобальной пандемии
Фото: flickr
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что распространение коронавируса COVID-19 имеет все признаки глобальной пандемии

Об этом в ходе брифинга 11 марта заявил гендиректор ВОЗ Теодор Гебрейесус, передает RegioNews.

"Мы оцениваем, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он.

По его словам, это первая пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией.

Также ВОЗ предупреждает об увеличении количества больных и умерших в ближайшее время, и призывает страны мира ежедневно принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.

Гебрейесус отметил, что в 114 странах мира зарегистрировано около 118 000 случаев заражения COVID-19.

Он добавил, что представители 81 страны не заявляли о заражении своих граждан, в 57 странах заболели не менее десяти человек.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.


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