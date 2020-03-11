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11 марта 2020, 11:47 210

Коронавирус: Киев идет на карантин

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11 марта 2020, 11:47 210
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Власти столицы решили не ждать официального решения правительства по ограничительным мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и с 12 марта ввела собственные запреты
Власти столицы решили не ждать официального решения правительства по ограничительным мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и с 12 марта ввела собственные запреты

О таком решении в своем обращении 11 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня.￼ Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!

Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 11 березня 2020 р.

"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - сообщил мэр Киева.

Напомним, сегодня Кабмин должен рассмотреть возможность введения карантина по всей Украине.


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