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Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
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11 марта 2020, 14:19 17

Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен

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11 марта 2020, 14:19 17
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Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19
Фото: kmu.gov.ua
Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

В частности, на заседании Кабмина 11 марта было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Также правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

"Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендовал народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

11 марта правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.


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