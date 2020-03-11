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11 березня 2020, 19:15 1

У ВООЗ назвали поширення вірусу COVID-19 пандемією

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11 березня 2020, 19:15 1
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У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що поширення коронавірусу COVID-19 має всі ознаки глобальної пандемії
Фото: flickr
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що поширення коронавірусу COVID-19 має всі ознаки глобальної пандемії

Про це в ході брифінгу 11 березня заявив гендиректор ВООЗ Теодор Гебрейесус, передає RegioNews.

"Ми оцінюємо, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказав він.

За його словами, це перша пандемія, викликана коронавірусною інфекцією.

Також ВООЗ попереджає про збільшення кількості хворих і померлих найближчим часом, і закликає країни світу щодня вживати жорстких заходів для боротьби з поширенням інфекції.

Гебрейесус зазначив, що у 114 країнах світу зареєстровано близько 118 тисяч випадків зараження COVID-19.

Він додав, що представники 81 країни не заявляли про зараження своїх громадян, в 57 країнах захворіли не менше десяти осіб.

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Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.


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