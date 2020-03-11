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11 марта 2020, 13:39 28

Из-за коронавируса могуть закрыть пункты пропуска на границе

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11 марта 2020, 13:39 28
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Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19
Фото: Facebook
Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Украины и Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, останутся работать только "международно признанные" пункты пропуска.

Ляшко также добавил, что это общепринятая мировая практика и она прописана в международных медико-санитарных правилах.

"Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда. Не все", - сказал он.

Главный санитарный врач Украины также сообщил, что температурный скрининг продолжают осуществлять на всех постах въезда в страну. За все время таких проверок протестированы более 1,6 млн человек.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.


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