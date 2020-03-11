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11 марта 2020, 14:53 20

Запрет киносеансов и скрининг посетителей кафе: что изменится из-за карантина в столице

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11 марта 2020, 14:53 20
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В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести
Фото: flickr
В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести

Об этом в интервью Радио НВ рассказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает RegioNews.

"С завтрашнего дня ... рекомендуется закрыть все учебные заведения - от дошкольных до университетов - всех форм собственности и всех видов (ПТУ, колледжи и т.д.). Что касается учеников выпускных классов, сейчас идут консультации на уровне Министерства образования в части возможного переноса сроков, в первую очередь, пробных тестов, которые должны были состояться 21-25 марта ", - сообщил Поворозник.

По его словам, кафе и рестораны будут работать в обычном режиме, но столичная власть рекомендует осуществлять проверку посетителей на наличие симптомов болезни. Также до конца марта приостанавливают работу торговые центры и кинотеатры.

Поворозник отметил, что спортивные мероприятия, в том числе соревнования национального масштаба будут проходить без зрителей, а стоимость уже приобретенных билетов на отмененные мероприятия будет компенсирована.

"Виталий Кличко как мэр обращался к работодателям, чтобы сделали более гибкий рабочий график для людей, которые имеют маленьких детей, учитывая то, что дошкольные учебные заведения не будут работать", - сообщил он.

Чиновник напомнил, что план мероприятий на случай эпидемии вируса COVID-19 в Киеве был разработан месяц назад. Если распространение инфекции достигнет неконтролируемых масштабов, также может быть ограничена работа общественного транспорта в Киеве.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.


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