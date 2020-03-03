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03 марта 2020, 11:33 171

В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса

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03 марта 2020, 11:33 171
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Пациент находится в инфекционном отделении областной больницы. По словам медиков, его состояние стабильное
Пациент находится в инфекционном отделении областной больницы. По словам медиков, его состояние стабильное

Сегодня во время брифинга Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах, пишет RegioNews.

"Мы проводим работу с контактными лицами, их немного. Все контактные лица известны местным эпидемиологам, они с ними работают", - сказал Ляшко.

Напоминаем, человек попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.


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