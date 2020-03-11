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11 марта 2020, 10:30 31

Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов

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11 марта 2020, 10:30 31
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире
Фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов в соответствии к изменению эпидемиологической ситуации в мире". - написала она.

Также нардеп добавила, что при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Напомним, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мер противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19.


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