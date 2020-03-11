Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов в соответствии к изменению эпидемиологической ситуации в мире". - написала она.

Также нардеп добавила, что при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Напомним, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мер противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19.