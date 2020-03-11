Эпидемия коронавируса: учебные заведения Житомира закрывают на карантин

В среду, 11 марта исполнительный комитет Житомирского горсовета обсудил введение ограничительных мер из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции

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В среду, 11 марта исполнительный комитет Житомирского горсовета обсудил введение ограничительных мер из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции

Об этом сообщает издание Житомир.Online, передает RegioNews.

Отмечается, что комиссия городского совета рассмотрела вопрос о приостановлении учебного процесса в городе и предоставила свои рекомендации членам исполкома.

Исполком Житомирского горсовета проголосовал за введение карантина в учебных заведениях города, кроме садиков с 12 марта по 3 апреля 2020 года.

Мероприятия дезинфекции в садиках будут усилены. Спортивные мероприятия будут проводиться, но без зрителей.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.