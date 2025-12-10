14:20  10 грудня
10 грудня 2025, 13:15

На Волині чоловік вдруге опинився за ґратами через наркотики

10 грудня 2025, 13:15
На Волині скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного місцевого жителя. Раніше вже судимий чоловік знову опинився за ґратами

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Раніше чоловік уже мав проблеми із законом. Він був судимий за фактами вчинення неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичного засобу. Тепер він знову взявся за свій "бізнес".

Правоохоронці з'ясували, що з літа по вересень він знову продавав канабіс у Ковелі. Під час обшуків у нього вдома знайшли наркотичні засоби. Тепер суд обрав чоловіку, який раніше мав конфлікти із законом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

