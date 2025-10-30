Иллюстративное фото

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал гражданина виновным в государственной измене и повреждены чужое имущество. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что завербовали россияне мужчины осенью 2024 года. Уже 29 ноября и 1 декабря он расклеивал в общественных местах листовки в виде круга с буквой А внутри и ссылкой на пророссийский телеграмм канал. За это он получил от россиян тысячу гривен. Эта задача была проверкой.

Впоследствии ему поручили поджог дверей квартир во Львовской области, в которых проживали украинские военнослужащие. За это ему платили по 500 долларов в криптовалюте. В материалах дела речь идет о четырех таких эпизодах. Адреса называл сам куратор. Обвиняемый брал старую куртку, обливал ее бензином, а затем снимал видео на мобильный телефон.

При этом однажды рецидивист ошибся и поджег дверь не той квартиры. В январе 2025 года он поджег станцию оператора "Киевстар". За это он получил 500 долларов и в тот же день его задержали правоохранители.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. При этом он должен заплатить оператору "Киевстар" 193 тысяч гривен материального ущерба.

Напомним, ранее в СБУ сообщали о задержании рецидивиста. Ранее он уже отбывал срок за торговлю наркотиками. После того как он оказался на свободе, он пошел на сотрудничество с россиянами. Спецслужбы РФ завербовали его, когда он искал работу в Интернете.