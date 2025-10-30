12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 13:55

Поджигал двери квартир военных и их семей: на Волыни судили мужчину, который хотел заработать у россиян

30 октября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал гражданина виновным в государственной измене и повреждены чужое имущество. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что завербовали россияне мужчины осенью 2024 года. Уже 29 ноября и 1 декабря он расклеивал в общественных местах листовки в виде круга с буквой А внутри и ссылкой на пророссийский телеграмм канал. За это он получил от россиян тысячу гривен. Эта задача была проверкой.

Впоследствии ему поручили поджог дверей квартир во Львовской области, в которых проживали украинские военнослужащие. За это ему платили по 500 долларов в криптовалюте. В материалах дела речь идет о четырех таких эпизодах. Адреса называл сам куратор. Обвиняемый брал старую куртку, обливал ее бензином, а затем снимал видео на мобильный телефон.

При этом однажды рецидивист ошибся и поджег дверь не той квартиры. В январе 2025 года он поджег станцию оператора "Киевстар". За это он получил 500 долларов и в тот же день его задержали правоохранители.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. При этом он должен заплатить оператору "Киевстар" 193 тысяч гривен материального ущерба.

Напомним, ранее в СБУ сообщали о задержании рецидивиста. Ранее он уже отбывал срок за торговлю наркотиками. После того как он оказался на свободе, он пошел на сотрудничество с россиянами. Спецслужбы РФ завербовали его, когда он искал работу в Интернете.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рецидивист агент рф Волынская область
В Харькове осудили женщину, которая "сливала" россиянам места дислокации Сил обороны
30 октября 2025, 10:00
Писала в пророссийский телеграмм-канал "просто так": в Днепропетровской области судили женщину, которая передавала данные об ВСУ
28 октября 2025, 21:35
Думал, что это авто ТЦК: в Одессе курьер поджигал авто военных за деньги
28 октября 2025, 15:45
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Вернули из Германии: подозреваемого в наркобизнесе Днепра экстрадировали для суда
30 октября 2025, 14:33
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн
30 октября 2025, 14:23
В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
30 октября 2025, 14:17
Во Львове "блогер" унижала ВСУ и жителей западных регионов: полиция открыла дело
30 октября 2025, 14:16
В Хмельницкой области настоятеля монастыря УПЦ МП будут судить за убийство мужчины
30 октября 2025, 14:08
Временная защита украинцев в ЕС: Украина готовит постепенное завершение программы
30 октября 2025, 14:04
Число растет: в результате ночной атаки на Запорожье пострадали 23 человека
30 октября 2025, 13:50
Во время пожара в Киевской области погиб 62-летний мужчина: полиция расследует обстоятельства
30 октября 2025, 13:49
На Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста
30 октября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »