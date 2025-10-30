Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що завербували росіяни чоловіка восени 2024 року. Вже 29 листопада та 1 грудня він розклеював у громадських місцях листівки у вигляді кола з буквою "А" всередині та посиланням на проросійський телеграм канал. За це він отримав від росіян тисячу гривень. Це завдання було перевіркою.

Згодом йому доручили підпали дверей квартир у Львівській області, в яких проживали українські військовослужбовці. За це йому платили по 500 доларів у криптовалюті. У матеріалах справи йдеться про чотири таких епізоди. Адреси називав сам куратор. Обвинувачений брав стару куртку, обливав її бензином, а далі знімав відео на мобільний телефон.

При цьому один раз рецидивіст помилився та підпалив двері не тої квартири. У січні 2025 року він підпалив станцію оператора "Київстар". За це він отримав 500 доларів, і того ж дня його затримали правоохоронці.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. При цьому він повинен заплатити оператору "Київстар" 193 тисячі гривень матеріальної шкоди.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли про затримання рецидивіста. Зазначалось, що раніше він уже відбував термін за торгівлю наркотиками. Після того як він опинився на волі, він пішов на співпрацю з росіянами. Спецслужби РФ завербували його, коли він шукав роботу в інтернеті.