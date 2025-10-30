Підпалював двері квартир військових та їхніх родин: на Волині судили чоловіка, який хотів заробити у росіян
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав громадянина винним у державній зраді та пошкоджені чужого майна. Наближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
Відомо, що завербували росіяни чоловіка восени 2024 року. Вже 29 листопада та 1 грудня він розклеював у громадських місцях листівки у вигляді кола з буквою "А" всередині та посиланням на проросійський телеграм канал. За це він отримав від росіян тисячу гривень. Це завдання було перевіркою.
Згодом йому доручили підпали дверей квартир у Львівській області, в яких проживали українські військовослужбовці. За це йому платили по 500 доларів у криптовалюті. У матеріалах справи йдеться про чотири таких епізоди. Адреси називав сам куратор. Обвинувачений брав стару куртку, обливав її бензином, а далі знімав відео на мобільний телефон.
При цьому один раз рецидивіст помилився та підпалив двері не тої квартири. У січні 2025 року він підпалив станцію оператора "Київстар". За це він отримав 500 доларів, і того ж дня його затримали правоохоронці.
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. При цьому він повинен заплатити оператору "Київстар" 193 тисячі гривень матеріальної шкоди.
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли про затримання рецидивіста. Зазначалось, що раніше він уже відбував термін за торгівлю наркотиками. Після того як він опинився на волі, він пішов на співпрацю з росіянами. Спецслужби РФ завербували його, коли він шукав роботу в інтернеті.