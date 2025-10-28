Иллюстративное фото

В Днепропетровской области суд признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что женщина воспитывает троих детей. Она работала в продуктовом магазине в Орловщине Днепропетровской области. В период с декабря 2022 г. она была участницей телеграмм-группы, которая маскировалась под местный паблик. По ее словам, она читала там так называемую "альтернативную информацию".

В мае и июне 2023 года она написала в чат-бот этой группы о перевозке военной техники – танков на седловых тягачах, а также о выгрузке из фур минометов "Васильок". При этом на суде она признала часть частично, заявив, что она не собиралась информировать россиян.

По словам женщины, она вроде бы не знала, что этот телеграмм-канал связан с представителями РФ. При этом по переписке ясно, что она инициативно искала общение именно с целью распространения информации об ВСУ и не являлась только пассивным читателем.

Ее приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.