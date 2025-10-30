Фото: Нацполиция

В Харькове 46-летнюю местную жительницу признали виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Безработная харьковчанка добровольно помогала россиянам в планировании ударов по городу. Через мессенджер она начала общаться с русским военным. Для подтверждения "приверженности" она даже написала расписку, в которой подтвердила готовность к сотрудничеству.

Куратор предоставил ей список локаций, которые она должна была проверить и определить, базируются ли там представители сил обороны. Женщина фиксировала местонахождение украинских защитников. Впоследствии она отправляла куратору "отчеты".

На суде она не признала свою вину. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

