15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 23:45

На Волыни мужа судят за убийство бывшей жены и тещи

02 октября 2025, 23:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Мужчину в Волынской области судят за убийство двух женщин. Сейчас он под стражей

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт о совершении 36-летним мужчиной двойного убийства двух человек с особой жестокостью. Суд он ждет под стражей.

Самая трагедия произошла летом этого года. Во дворе дома в родном селе мужчина множественных ножевых ранений бывшей жене и ее матери на виду у двух малолетних детей. От полученных ран женщины погибли. Теперь ему грозит заключение.

Напомним, ранее в Прикарпатье задержали женщину за убийство свекрови. Оказалось, 33-летняя женщина заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами родственницы и привлекла к этому своего малолетнего сына.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство прокуратура Волынская область
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 09:09
Мужчина в Броварском районе смертельно избил женщину деревянной палкой во время ссоры
30 сентября 2025, 20:48
В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Урожай ржи не покроет потребности украинцев: эксперт объяснил, что будет с выпечкой
03 октября 2025, 00:45
На Волыни мужчины устроили бизнес на справках для уклонистов
02 октября 2025, 22:45
В Житомирской области правоохранители задержали чиновника, который продавал влияние на следствие
02 октября 2025, 21:45
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
02 октября 2025, 20:44
Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении
02 октября 2025, 20:30
В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста
02 октября 2025, 20:25
В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина
02 октября 2025, 20:15
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион
02 октября 2025, 19:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »