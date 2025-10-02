На Волыни мужа судят за убийство бывшей жены и тещи
Мужчину в Волынской области судят за убийство двух женщин. Сейчас он под стражей
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт о совершении 36-летним мужчиной двойного убийства двух человек с особой жестокостью. Суд он ждет под стражей.
Самая трагедия произошла летом этого года. Во дворе дома в родном селе мужчина множественных ножевых ранений бывшей жене и ее матери на виду у двух малолетних детей. От полученных ран женщины погибли. Теперь ему грозит заключение.
Напомним, ранее в Прикарпатье задержали женщину за убийство свекрови. Оказалось, 33-летняя женщина заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами родственницы и привлекла к этому своего малолетнего сына.
