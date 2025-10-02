Иллюстративное фото

Мужчину в Волынской области судят за убийство двух женщин. Сейчас он под стражей

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт о совершении 36-летним мужчиной двойного убийства двух человек с особой жестокостью. Суд он ждет под стражей.

Самая трагедия произошла летом этого года. Во дворе дома в родном селе мужчина множественных ножевых ранений бывшей жене и ее матери на виду у двух малолетних детей. От полученных ран женщины погибли. Теперь ему грозит заключение.

