Ілюстративне фото

Чоловіка у Волинської області судять за вбивство двох жінок. Зараз він під вартою

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 36-річним чоловіком подвійного вбивства двох осіб з особливою жорстокістю. На суд він чекає під вартою.

Сама трагедія сталась влітку цього року. На подвір'ї будинку в рідному селі чоловік множинних ножових поранень колишній дружині та її матері на очах у двох малолітніх дітей. Від отриманих поранень жінки загинули. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали жінку за вбивство свекрухи. Виявилось, 33-річна жінка заздалегідь спланувала вбивство, аби заволодіти грошима родички, та навіть залучила до цього свого малолітнього сина.