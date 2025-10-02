15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 23:45

На Волині чоловіка судять за вбивство колишньої дружини та тещі

02 жовтня 2025, 23:45
Ілюстративне фото
Чоловіка у Волинської області судять за вбивство двох жінок. Зараз він під вартою

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 36-річним чоловіком подвійного вбивства двох осіб з особливою жорстокістю. На суд він чекає під вартою.

Сама трагедія сталась влітку цього року. На подвір'ї будинку в рідному селі чоловік множинних ножових поранень колишній дружині та її матері на очах у двох малолітніх дітей. Від отриманих поранень жінки загинули. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали жінку за вбивство свекрухи. Виявилось, 33-річна жінка заздалегідь спланувала вбивство, аби заволодіти грошима родички, та навіть залучила до цього свого малолітнього сина.

