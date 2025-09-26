Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного мужа во время семейной ссоры. Трагедия произошла в одной из квартир по улице Иорданской в Дарницком районе столицы.

Женщину задержали, ей грозит до 15 лет тюрьмы

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков, обнаруживших тело 61-летнего мужчины с ножевым ранением груди. На место выехали следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. В квартире правоохранители обнаружили жену погибшего – 52-летнюю киевлянку. Женщина путалась в показаниях, пытаясь объяснить обстоятельства смерти мужчины. Сначала она заявила, что тот якобы сам нанес ранения, а впоследствии утверждала, что только держала нож в руках, когда мужчина "напоролся" на него.

В квартире обнаружили тело мужчины с ранением груди

В ходе расследования правоохранители установили, что между супругами произошел бытовой конфликт, завершившийся трагедией. В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным – мужчина скончался до приезда медиков.

Полицейские задержали подозреваемую в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Она находится под арестом. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Киеве задержали 60-летнего мужчину, который, едва освободившись из тюрьмы, снова совершил серию жестоких нападений на женщин.