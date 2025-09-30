15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 20:48

Мужчина в Броварском районе смертельно избил женщину деревянной палкой во время ссоры

30 сентября 2025, 20:48
Фото: полиция Киевской области
В Броварском районе Киевской области полиция сообщила о подозрении 43-летнему мужчине в убийстве женщины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

К правоохранителям недавно обратилась жительница, которая сообщила об исчезновении своей сестры и указала вероятное место ее нахождения. В ходе первоочередных розыскных мероприятий полицейские нашли тело женщины в гаражном помещении города Березань.

По данным следствия, накануне инцидента мужчина и 44-летняя женщина употребляли алкоголь в гараже. Между ними возник словесный конфликт из-за угроз потерпевшей рассказать об их отношениях сожительнице злоумышленника. В ходе ссоры мужчина ударил женщину ладонью по лицу, от чего она упала, а затем нанес несколько ударов деревянной палкой по голове и туловищу. После этого он покинул место происшествия.

Полиция Киевщины задержала подозреваемого

От полученных травм женщина скончалась на месте. Полиция оперативно разыскала подозреваемого по месту жительства и задержала его. Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, в Прикарпатье обнаружили тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данным следствия, его знакомый мог совершить преступление с применением топора, и правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Бровары Киевская область убийство подозрение конфликт криминал
