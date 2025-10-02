Иллюстративное фото

На Волыни двоих мужчин отправили под стражу. Им сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям в особый период

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

46-летний и 50-летний жители Луцка в 2024 году изготовили для 12 граждан "временные удостоверения военнообязанного и справки о предоставлении отсрочки, выданные одним из РТЦК и СП". Еще для пяти клиентов они сделали фейковые справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией.

Таким образом, военнообязанные могли избежать службы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Тернополе водитель наехал на военных ТЦК. Это произошло, когда у него хотели проверить документы, а он отказался предоставлять их.