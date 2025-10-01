13:10  01 октября
Влияние на ТЦК за 16 тысяч долларов: в Тернопольской области судили дельца

Житель Тернополя устроил "бизнес" на военнообязанных. За денежное вознаграждение он обещал помочь с избежанием военной службы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В начале года житель Тернополя сообщил знакомому, который состоит на военном учете, что может повлиять на ВЛК и ТЦК, чтобы его сочли временно непригодным. За эту услугу он попросил 16 тысяч долларов. В феврале он получил 15 тысяч 200 долларов.

На суде мужчина признал свою вину. Он раскаялся и заявил, что больше не будет этого делать. Известно, что он безработный, женат, имеет двоих малолетних детей. Раньше у него не было проблем с законом.

Суд назначил наказание в размере штрафа в 635 тысяч гривен.

Напомним, в Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.

