Ілюстративне фото

На Волині двох чоловіків відправили під варту. Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

46-річний та 50-річний жителі Луцька в 2024 році виготовили для 12 громадян "тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП". Ще для п'ятьох клієнтів вони зробили фейкові довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.

Таким чином військовозобов'язані могли уникнути служби. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Тернополі водій наїхав на військових ТЦК. Це сталось, коли в нього хотіли перевірити документи, а він відмовився їх надавати.