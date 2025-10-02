15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 22:45

На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів

02 жовтня 2025, 22:45
Ілюстративне фото
На Волині двох чоловіків відправили під варту. Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

46-річний та 50-річний жителі Луцька в 2024 році виготовили для 12 громадян "тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП". Ще для п'ятьох клієнтів вони зробили фейкові довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.

Таким чином військовозобов'язані могли уникнути служби. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Тернополі водій наїхав на військових ТЦК. Це сталось, коли в нього хотіли перевірити документи, а він відмовився їх надавати.

прокуратура Волинська область ухилення від мобілізації
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
$15 тисяч за тил: у Києві викрили спробу впливу на кадрові рішення в армії
01 жовтня 2025, 10:58
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 15:11
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Волині чоловіка судять за вбивство колишньої дружини та тещі
02 жовтня 2025, 23:45
На Житомирщині правоохоронці затримали чиновника, який продавав вплив на слідство
02 жовтня 2025, 21:45
02 жовтня 2025, 20:44
Суд у Харківській області обрав домашній арешт підозрюваному у смертельному побитті
02 жовтня 2025, 20:30
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes, який напав на велосипедиста
02 жовтня 2025, 20:25
На Київщині внаслідок атаки дронів постраждав 52-річний чоловік
02 жовтня 2025, 20:15
Через неправильне паркування: у Харкові 52-річний чоловік напав із ножем в кафе
02 жовтня 2025, 20:01
На Закарпатті шахраї ошукали волонентів на понад мільйон
02 жовтня 2025, 19:56
У Києві судитимуть підприємця та агронома, які привласнили понад 1 млн грн на фіктивних поставках
02 жовтня 2025, 19:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
