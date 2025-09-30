15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации

30 сентября 2025, 15:11

Фото: полиция
Схему организовали временно исполняющая обязанности начальника медицинской службы Херсонского ТЦК и СП и глава военно-врачебной комиссии Херсонской городской клиники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Две фигурантки, 40 и 60 лет, разработали схему незаконного заработка, договорившись вместе оформлять медицинские документы для продления отсрочки от призыва по состоянию здоровья и возможного снятия с военного учета. Младшая женщина подыскивала "клиентов", консультировала их и получала деньги, тогда как старшая готовила справки с вымышленными диагнозами. За такие "услуги" они потребовали 900 долларов.

После получения второй части взятки от клиента в размере 400 долларов злоумышленниц задержали.

Фигуранткам объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды чиновником по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым разные меры пресечения: 40-летнюю женщину взяли под стражу с правом внесения залога, а 60-летнюю отправили под домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.

