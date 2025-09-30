Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Две фигурантки, 40 и 60 лет, разработали схему незаконного заработка, договорившись вместе оформлять медицинские документы для продления отсрочки от призыва по состоянию здоровья и возможного снятия с военного учета. Младшая женщина подыскивала "клиентов", консультировала их и получала деньги, тогда как старшая готовила справки с вымышленными диагнозами. За такие "услуги" они потребовали 900 долларов.

После получения второй части взятки от клиента в размере 400 долларов злоумышленниц задержали.

Фигуранткам объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды чиновником по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым разные меры пресечения: 40-летнюю женщину взяли под стражу с правом внесения залога, а 60-летнюю отправили под домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.

