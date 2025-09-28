18:11  28 сентября
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
14:40  28 сентября
В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента
12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2025, 14:40

В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента

28 сентября 2025, 14:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернополе водитель Daewoo Lanos наехал на двух военных во время проверки документов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 27 сентября, около 19.30 на улице Иванны Блажкевич.

По предварительным данным, военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и начал движение, в результате чего двое военных получили травмы.

Еще один военный применил устройство для отстрела резиновых шаров и попал в колесо автомобиля, что позволило остановить транспортное средство без последующих пострадавших.

Пострадавших доставили в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проверяет записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Напомним, в Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК – травмировал военного ТЦК. На суде мужчина отметил, что его на блокпосте остановили для проверки документов. Однако после этого один из военных сказал, что дальше он не уезжает. Когда водитель забрал документы – он начал движение по автомобилю, но военный загородил проезд и ударил по разбившему лобовому стеклу.

Читайте также: Предчувствие гражданской войны? Во многом может развиться битва при Калушском ТЦК

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные авто наезд Тернополь мобилизация травмы проверка документов
В ДТП в Тернопольской области погиб 58-летний мужчина
25 сентября 2025, 13:29
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
24 сентября 2025, 16:42
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
Ночной террор РФ в Киеве шокировал Европу: что говорят политики
28 сентября 2025, 17:36
ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА: в Мелитополе взорвался вражеский УАЗ "буханка"
28 сентября 2025, 17:07
ДТП на Ровенщине: трое пострадавших, среди них подросток
28 сентября 2025, 16:53
Киев под обстрелами: реакция украинских знаменитостей в соцсетях
28 сентября 2025, 16:18
Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин
28 сентября 2025, 15:14
После обстрела Институт кардиологии в Киеве не прекратил работу – Минздрав
28 сентября 2025, 15:02
Российские войска атаковали Очаков: ликвидированы пожары на рекреационных объектах
28 сентября 2025, 14:10
ЖК "Львовский" под Киевом: первые минуты после удара РФ – чудом выжили трое детей
28 сентября 2025, 13:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »