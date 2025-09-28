В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернополе водитель Daewoo Lanos наехал на двух военных во время проверки документов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 27 сентября, около 19.30 на улице Иванны Блажкевич.

По предварительным данным, военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и начал движение, в результате чего двое военных получили травмы.

Еще один военный применил устройство для отстрела резиновых шаров и попал в колесо автомобиля, что позволило остановить транспортное средство без последующих пострадавших.

Пострадавших доставили в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проверяет записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Напомним, в Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК – травмировал военного ТЦК. На суде мужчина отметил, что его на блокпосте остановили для проверки документов. Однако после этого один из военных сказал, что дальше он не уезжает. Когда водитель забрал документы – он начал движение по автомобилю, но военный загородил проезд и ударил по разбившему лобовому стеклу.

Читайте также: Предчувствие гражданской войны? Во многом может развиться битва при Калушском ТЦК