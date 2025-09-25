Клещи на Волыни: третий случай энцефалита и всплеск болезни Лайма
В Ковельском районе Волыни зарегистрирован третий случай клещевого вирусного энцефалита. Заболел 75-летний мужчина после посещения леса
Об этом сообщил Волынский областной ЦУПБ, передает RegioNews.
Сначала больной не заметил укуса клеща, но впоследствии появились симптомы: повышение температуры, головная боль, тошнота, боли в мышцах и онемение конечностей.
Диагноз подтвержден лабораторно, пациент находится в лечении в стационаре.
Все три случая 2025 года зафиксированы на территории Ковельского района, где существует природная ячейка клещевого вирусного энцефалита. В прошлом году на Волыни было зарегистрировано два случая.
Кроме того, за 9 месяцев зафиксировано 58 случаев болезни Лайма, из которых 13 – в сентябре. Заболевание регистрируется по всей области, больше всего в Луцком, Ковельском и Камень-Каширском районах.
Как защититься о клещей
- Надевайте защитную одежду и используйте репелленты.
- Регулярно осмотрите себя во время пребывания на природе.
- Проверяйте домашних животных после прогулок.
Тревожные симптомы после укуса: покраснение в виде кольца, повышение температуры, головные боли, слабость, боли в мышцах и суставах, тошнота, нарушение сна или координации. При их появлении немедленно обращайтесь к врачу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской и Львовской области возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.