13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 14:56

Клещи атакуют: новый случай опасной болезни на Волыни

06 августа 2025, 14:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ковельском районе Волыни зафиксирован второй случай клещевого вирусного энцефалита в этом году

Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Отмечается, что заболел 23-летний мужчина, несколько раз отдыхавший в лесу в пределах Заболоттовской общины. Укуса клеща он не заметил, однако во второй половине июля появились характерные симптомы: лихорадка, головная боль, усталость и тошнота.

Диагноз подтвержден лабораторно.

Мужчина госпитализирован, продолжается эпидемиологическое наблюдение за очагом.

Это уже второй случай клещевого энцефалита в области в 2025 году. Первый произошел в поселке Ратное. Обе территории — в пределах района Ковеля, который является эндемичным относительно этого заболевания еще с 1995 года.

Что следует знать о заболевании

Клещевой энцефалит – опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему и может привести к инвалидности или смерти. Передается преимущественно через укусы иксодовых клещей, а также при раздавливании или расчесывании места укуса.

Специалисты призывают соблюдать профилактические меры:

  • пользоваться репеллентами;
  • носить светлую одежду с длинными рукавами;
  • избегать высокой травы и кустов;
  • после прогулок тщательно осматривать тело;
  • в случае укуса – обращаться к медикам, не пытаться удалить клеща самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской и Львовской области возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
болезнь Волынская область укусы диагноз клещи клещевой вирусный энцефалит
Бешенство в Харькове: кот покусал хозяйку и умер — Салтовка частично на карантине
04 августа 2025, 11:36
В Кривом Роге 5-летний ребенок подхватил опасный вирус Коксаки: что известно
29 июля 2025, 12:30
В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
23 июля 2025, 12:34
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Харьковской области ветераны с опытом в ИТ могут получить до $20 тысяч для запуска стартапа
06 августа 2025, 15:32
В Киеве спасатели извлекли тело погибшего из реки
06 августа 2025, 15:31
Молодые предприниматели Харьковщины могут получить грант на повышение квалификации
06 августа 2025, 15:13
ДТП в Николаеве: травмировались четыре человека, один из водителей сбежал
06 августа 2025, 15:09
В Запорожье будут судить служащего за хищение более 750 тыс. грн во время ремонта укрытия
06 августа 2025, 14:51
Исследование показало, на какие вакансии украинцы отзываются больше всего
06 августа 2025, 14:48
В Запорожье начали дерусификацию знаменитого парка
06 августа 2025, 14:36
В Житомире осудили виновника смертельного ДТП, в котором погиб 16-летний парень
06 августа 2025, 14:35
В ЕС отреагировали на назначение главы Бюро экономической безопасности Украины
06 августа 2025, 14:33
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »