Клещи атакуют: новый случай опасной болезни на Волыни

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ковельском районе Волыни зафиксирован второй случай клещевого вирусного энцефалита в этом году

Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Отмечается, что заболел 23-летний мужчина, несколько раз отдыхавший в лесу в пределах Заболоттовской общины. Укуса клеща он не заметил, однако во второй половине июля появились характерные симптомы: лихорадка, головная боль, усталость и тошнота.

Диагноз подтвержден лабораторно.

Мужчина госпитализирован, продолжается эпидемиологическое наблюдение за очагом.

Это уже второй случай клещевого энцефалита в области в 2025 году. Первый произошел в поселке Ратное. Обе территории — в пределах района Ковеля, который является эндемичным относительно этого заболевания еще с 1995 года.

Что следует знать о заболевании

Клещевой энцефалит – опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему и может привести к инвалидности или смерти. Передается преимущественно через укусы иксодовых клещей, а также при раздавливании или расчесывании места укуса.

Специалисты призывают соблюдать профилактические меры:

пользоваться репеллентами;

носить светлую одежду с длинными рукавами;

избегать высокой травы и кустов;

после прогулок тщательно осматривать тело;

в случае укуса – обращаться к медикам, не пытаться удалить клеща самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской и Львовской области возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.