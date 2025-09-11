15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
14:58  11 сентября
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
14:33  11 сентября
На Полтавщине член ВВК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 16:10

Смертность от СПИДа в Украине: в августе зафиксировано 65 случаев

11 сентября 2025, 16:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В августе 2025 года в Украине официально зафиксирован 591 новый случай ВИЧ-инфекции. Впервые диагноз СПИДа получили 193 пациента, а 65 человек умерли из-за заболеваний, связанных со СПИДом

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

По данным медиков, основным путем заражения ВИЧ остается половой – им инфицировались 492 человека из числа впервые зарегистрированных случаев. Еще 91 случай связан с парентеральным путем – из-за инъекционного введения наркотических веществ.

Также зафиксировано 5 случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку, а в 3 случаях путь инфицирования остался неопределенным.

Специалисты отмечают, что своевременная диагностика и лечение ВИЧ позволяет контролировать вирус и предотвратить развитие СПИДа. Так, в Украине все пациенты имеют доступ к бесплатному и адаптированному к условиям военного состояния лечения ВИЧ-инфекции и СПИДу.

В частности, быстрые тесты позволяют получить результат уже через 15–30 минут. Пройти тестирование можно в медицинских учреждениях, у семейного врача, а также через партнерские пациентские организации.

Напомним, в США официально утвердили первую в мире вакцину для профилактики ВИЧ. Производители называют препарат очень мощным. По словам изготовителей, препарат демонстрирует мощные результаты. При этом не скрывают, что в ходе тестирования были обнаружены побочные эффекты.

Украина статистика лечение Центр общественного здоровья диагноз ВИЧ/СПИД
11 сентября 2025
