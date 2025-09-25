Кліщі на Волині: третій випадок енцефаліту та сплеск хвороби Лайма

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ковельському районі Волині зареєстровано третій цьогорічний випадок кліщового вірусного енцефаліту. Захворів 75-річний чоловік після відвідування лісу

Про це повідомив Волинський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Зазначається, що спершу хворий не помітив укусу кліща, але згодом з'явилися симптоми: підвищення температури, головний біль, нудота, болі у м’язах та оніміння кінцівок.

Діагноз підтверджено лабораторно, пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі.

Всі три випадки 2025 року зафіксовані на території Ковельського району, де існує природний осередок кліщового вірусного енцефаліту. Торік на Волині було зареєстровано два випадки.

Окрім того, за 9 місяців зафіксовано 58 випадків хвороби Лайма, з яких 13 – у вересні. Захворювання реєструється по всій області, найбільше у Луцькому, Ковельському та Камінь-Каширському районах.

Як захиститися від кліщів

Одягайте захисний одяг і використовуйте репеленти. Регулярно оглядайте себе під час перебування на природі. Перевіряйте домашніх тварин після прогулянок.

Тривожні симптоми після укусу: почервоніння у вигляді кільця, підвищення температури, головний біль, слабкість, біль у м’язах та суглобах, нудота, порушення сну або координації. При їх появі негайно звертайтесь до лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині та Львівщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.