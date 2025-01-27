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27 января 2025, 12:45

Осторожно, болезнь Лайма! В Ровенской области количество больных выросло на 15%

27 января 2025, 12:45
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иллюстрация из открытых источников
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В Ровенской области растет риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками

Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Так, за 2024 год в области зарегистрировано 162 случая этого заболевания. Количество лабораторно подтвержденных больных выросло на 15,7% по сравнению с предыдущим годом.

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое может иметь хроническое или острое течение и поражать сердце, суставы, нервную систему и кожные покровы.

Первичными симптомами этой болезни являются лихорадка, головная боль, сильная усталость и часто – характерное красное пятно в месте укуса, которое со временем увеличивается.

Риск заражения зависит от длительности присасывания. Если клещ был на теле меньше суток, вероятность инфицирования достаточно мала. Впрочем, после третьих суток приближается к 100%.

Специалисты Ровенского ЦКПХ отмечают, если вы заметили на теле клеща, нужно обратиться в медицинское учреждение и как можно быстрее удалить его.

Кроме того, следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом о необходимости антибиотикопрофилактики. Это поможет предотвратить такие опасные болезни, как клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и т.д.

Между тем, в Центре общественного здоровья советуют применять репелленты и защитную одежду, прежде чем отправляться в местности, где могут быть клещи. А также тщательно осматривать одежду, кожу во время и после посещения леса, парка.

Напомним, 8 января в одном из сел Владимирского района Волынской области из-за обнаружения бешенства у собаки ввели карантинные ограничения . Карантин будет продолжаться 60 суток.

Ровенская область клещи болезнь Лайма репелленты
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