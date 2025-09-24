В Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа: Госликслужба подтвердила качество

Иллюстративное фото: из открытых источников

Первые 76 тысяч доз вакцины против гриппа корейского производства успешно прошли государственный контроль качества. Госликслужба издала положительное заключение о соответствии препарата государственным и международным стандартам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что в ближайшее время вакцина поступит в медицинские учреждения и аптеки для использования среди населения.

На государственном контроле качества находятся еще 100 667 доз вакцины против гриппа французского производства, которые также будут доступны после проверки.

Врачи напоминают, что грипп и простуд часто путают, хотя эти болезни существенно отличаются по течению и осложнениям. Грипп начинается внезапно с высокой температуры, а респираторные симптомы добавляются позже. COVID-19 начинается с респираторных симптомов, в то время как простуда обычно развивается постепенно.

Обычно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на ноябрь-декабрь. При тяжелом течении грипп может вызвать осложнения для сердца, легких, почек и других органов.

Медики отмечают, что самый действенный способ профилактики – ежегодная вакцинация, которая рекомендована, но не входит в перечень безвозмездных вакцин.

Напомним, в Украине с 15 по 21 сентября зарегистрировано 11 883 случая COVID-19. За неделю зафиксировано 19 летальных случаев среди лиц с положительным тестом на SARS-CoV-2.