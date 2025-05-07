08:09  07 мая
Трагедия в Черновцах: 19-летний парень упал с 8 этажа недостроя
07:10  07 мая
В Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре
06:10  07 мая
Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на фронте
UA | RU
UA | RU
07 мая 2025, 10:44

Сезон клещей в разгаре: на Львовщине зафиксировано 49 случаев болезни Лайма

07 мая 2025, 10:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области растет количество случаев болезни Лайма. Врачи предупреждают об опасности клещей

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на информацию медиков, сообщает RegioNews.

В этом году медики уже зафиксировали в регионе 49 случаев болезни Лайма. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году (тогда было 34 случая). Девять человек заразились только в апреле.

Больше всего больных — во Львовском районе (31 случай), далее следуют Золочевский и Стрыйский (по 7), Шептицкий (2), Дрогобычский и Самборский (по 1).

Часто клещи кусают людей в городских парках, скверах, лесах, на дачах, пляжах и даже в горах. Среди детей в этом году случаев болезни пока не было (в прошлом году – 4).

Что такое болезнь Лайма?

Это инфекция, которую переносят клещи. Она может поражать кожу, нервную систему, сердце и суставы. Симптомы – от покраснения на коже до сильной боли в мышцах и проблем с сердцем или даже паралича.

Как не заразиться:

  • носите закрытую одежду во время прогулок в природе;
  • используйте защитные спреи от клещей;
  • по возвращении домой обязательно осматривайте себя и детей, а также домашних животных.

Врачи напоминают: прививки от болезни Лайма не существует, поэтому лучшая защита — профилактика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область клещи болезнь Лайма укусы врачи
На Львовщине подросток чуть не задохнулся из-за куска шашлыка
30 апреля 2025, 13:24
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову
07 мая 2025, 10:45
На Киевщине обломками дронов повреждено 18 автомобилей
07 мая 2025, 10:29
Массированный удар по Запорожью: без света остались более 40 тысяч абонентов
07 мая 2025, 10:25
Полицейские нашли правонарушителей, запустивших фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги
07 мая 2025, 10:05
110 атак за сутки: на Сумщине погибли четыре гражданских, 14 ранены
07 мая 2025, 09:46
Россия атаковала Житомирщину "шахедами": последствия обстрелов
07 мая 2025, 09:40
На Винничине разоблачили чиновников, которые брали взятки за "помощь" с ВВК
07 мая 2025, 09:28
Россияне сбросили авиабомбы на общину в Запорожской области: горели дома, ранен человек
07 мая 2025, 09:00
Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса: 4 погибших и 10 раненых
07 мая 2025, 08:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »