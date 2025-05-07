Сезон клещей в разгаре: на Львовщине зафиксировано 49 случаев болезни Лайма

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Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на информацию медиков, сообщает RegioNews.

В этом году медики уже зафиксировали в регионе 49 случаев болезни Лайма. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году (тогда было 34 случая). Девять человек заразились только в апреле.

Больше всего больных — во Львовском районе (31 случай), далее следуют Золочевский и Стрыйский (по 7), Шептицкий (2), Дрогобычский и Самборский (по 1).

Часто клещи кусают людей в городских парках, скверах, лесах, на дачах, пляжах и даже в горах. Среди детей в этом году случаев болезни пока не было (в прошлом году – 4).

Что такое болезнь Лайма?

Это инфекция, которую переносят клещи. Она может поражать кожу, нервную систему, сердце и суставы. Симптомы – от покраснения на коже до сильной боли в мышцах и проблем с сердцем или даже паралича.

Как не заразиться:

носите закрытую одежду во время прогулок в природе;

используйте защитные спреи от клещей;

по возвращении домой обязательно осматривайте себя и детей, а также домашних животных.

Врачи напоминают: прививки от болезни Лайма не существует, поэтому лучшая защита — профилактика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области возрастает риск заболевания болезнью Лайма. Все из-за активности иксодовых клещей, являющихся ее переносчиками.