11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 18:24

Пятерых жителей Волыни подозревают в запугивании и вымогательстве больших сумм денег

23 сентября 2025, 18:24
Читайте також українською мовою
Фото: Главное управление Национальной полиции в Волынской области
Читайте також
українською мовою

Пятерых волынян подозревают в шантаже и вымогательстве больших сумм денег у местного жителя, одного из которых задержали при попытке побега из страны

Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.

Пятеро жителей Нововолынска и района Ковеля попали под подозрение в требовании больших сумм денег. Мужчины представляли себя "авторитетами", запугивали потерпевшего и заставляли его возвращать долг, который не существовал, сообщили в полиции Волыни.

Полиция провела обыски у фигурантов

Задержанным от 24 до 49 лет официально они нигде не работают и не проходят службу в армии. По данным следствия, часть денег потерпевший отдал из-за страха перед "авторитетами" и давлением со стороны преступной среды. Во время одной из встреч мужчины отобрали у него мотоцикл, а также потребовали значительной суммы несуществующего долга.

Мужчины представляли себя "авторитетами"

21 сентября полиция провела обыски в квартирах и транспортных средствах фигурантов при силовой поддержке спецназовцев. Под процессуальным руководством прокуратуры всем пяти объявлены подозрения по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее особо большой имущественный ущерб или причиненный организованной группой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

23 сентября суд избрал меры пресечения для фигурантов. Одного из мужчин задержали прямо в зале суда, другого – при попытке уехать за пределы страны. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия дела.

Ранее сообщалось, в Сумской области главврача разоблачили на взятках за фиктивные медосмотры военных. Правоохранители завершили расследование, и уже в ближайшее время ее дело будет рассматривать суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал деньги полиция вымогательство Луцк Волынская область шантаж криминальный авторитет
В Киевской области 21-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате столкновения
23 сентября 2025, 17:57
В Днепропетровской области 19-летнюю девушку подозревают в систематическом насилии над бабушкой
23 сентября 2025, 16:23
В Винницкой области грузовой поезд насмерть сбил мужчину: полицейские устанавливают личность погибшего
23 сентября 2025, 16:17
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
На Черниговщине обезвредили боевые части сбитых вражеских дронов
23 сентября 2025, 19:55
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
23 сентября 2025, 19:52
На Закарпатье задержан 53-летний подозреваемый в насилии над пенсионеркой
23 сентября 2025, 19:45
Россияне на оккупированном Запорожье делают из спорта пропаганду: что происходит
23 сентября 2025, 19:35
Во Львове разыскали 21-летнего водителя Renault, который сбил женщину и скрылся
23 сентября 2025, 19:27
В Киеве будут судить мужчину, который за $18 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову
23 сентября 2025, 19:23
Схема побега в Молдову: в Одесской области фальшивый прокурор вез на границу двух "понятых"
23 сентября 2025, 18:54
Грант от Eureka Network: кто из украинских предпринимателей может получить
23 сентября 2025, 18:45
Хотел "легко подзаработать": в Киеве задержали 19-летнего злоумышленника за угон мотоцикла
23 сентября 2025, 18:44
POLREC выдает грант на развитие инноваций: кто может получить
23 сентября 2025, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »