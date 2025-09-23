Фото: Главное управление Национальной полиции в Волынской области

Пятерых волынян подозревают в шантаже и вымогательстве больших сумм денег у местного жителя, одного из которых задержали при попытке побега из страны

Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.

Пятеро жителей Нововолынска и района Ковеля попали под подозрение в требовании больших сумм денег. Мужчины представляли себя "авторитетами", запугивали потерпевшего и заставляли его возвращать долг, который не существовал, сообщили в полиции Волыни.

Полиция провела обыски у фигурантов

Задержанным от 24 до 49 лет официально они нигде не работают и не проходят службу в армии. По данным следствия, часть денег потерпевший отдал из-за страха перед "авторитетами" и давлением со стороны преступной среды. Во время одной из встреч мужчины отобрали у него мотоцикл, а также потребовали значительной суммы несуществующего долга.

Мужчины представляли себя "авторитетами"

21 сентября полиция провела обыски в квартирах и транспортных средствах фигурантов при силовой поддержке спецназовцев. Под процессуальным руководством прокуратуры всем пяти объявлены подозрения по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее особо большой имущественный ущерб или причиненный организованной группой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

23 сентября суд избрал меры пресечения для фигурантов. Одного из мужчин задержали прямо в зале суда, другого – при попытке уехать за пределы страны. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия дела.

